У Мінфіні пропонують забирати субсидії у боржників за комунальні послуги

Міністерство фінансів може ввести систему автоматичного скасування субсидій за несплату комунальних послуг.

Заступник міністра фінансів Сергій Марченко заявив, що Міністерство фінансів може ввести систему автоматичного скасування субсидій за несплату комунальних послуг, щоб стимулювати субсидіантів не створювати заборгованості з оплати ЖКП, передає Укрінформ.

– Обговорюється кілька варіантів, як організувати виплати, щоб не потрапити в ситуацію, коли десятки мільярдів гривень держава віддає громадянам і не знає, скільки цих коштів повертається за цільовими призначенням. Житлово-комунальна сфера влаштована таким чином, що боржників, особливо домогосподарства, не так просто відключити від послуг. Тому основний принцип, який допоможе в цій ситуації, – автоматична втрата права на субсидію в разі несплати, – сказав Марченко.

За його словами, якщо субсидіанта зловлять на тому, що він отримав субсидію і не оплатив рахунки за комунальні послуги, то на наступний день той втратить право на отримання допомоги.

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До слова, монетизація житлових субсидій запрацює з 1 січня 2019 року.