В Україні побудують шість Палаців спорту

В Україні виділили 150 млн грн на будівництво Палаців спорту в 6 містах України.

З держбюджету України виділили 150 млн грн на будівництво Палаців спорту в Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Вінниці, Львові та Рівному, повідомляє Федерація баскетболу України.

Хмельницький, Тернопіль, Черкаси, Вінниця та Львів отримають по 27 млн ​​грн, а для Палацу спорту в Рівному виділять 15 млн грн.

Додаткове фінансування повинні взяти з обласних та міських бюджетів. Будівництво планують розпочати восени 2018 року.

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До слова, центр транспортних інновацій Hype.ua обрав місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop у Дніпрі і планує зосередитися на розробці технічної документації.

Фото: Федерація баскетболу України