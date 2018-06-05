В Україні побудують шість Палаців спорту

В Україні виділили 150 млн грн на будівництво Палаців спорту в 6 містах України.
З держбюджету України виділили 150 млн грн на будівництво Палаців спорту в Хмельницькому, Тернополі, Черкасах, Вінниці, Львові та Рівному, повідомляє Федерація баскетболу України.
Хмельницький, Тернопіль, Черкаси, Вінниця та Львів отримають по 27 млн грн, а для Палацу спорту в Рівному виділять 15 млн грн.
Додаткове фінансування повинні взяти з обласних та міських бюджетів. Будівництво планують розпочати восени 2018 року.
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До слова, центр транспортних інновацій Hype.ua обрав місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop у Дніпрі і планує зосередитися на розробці технічної документації.
Фото: Федерація баскетболу України
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