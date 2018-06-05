Яким буде курс долара в Україні – прогноз експерта

Курс долара в Україні цього місяця може досягти 26,75 грн. Який прогноз дають експерти.

У травні курс так і не зміг подолати позначку 26 грн/$ на готівковому ринку, незважаючи на фінал Ліги Чемпіонів у Києві і приплив готівкової валюти.

– Ймовірно, цей рівень залишиться ключовим для ринку. Жорстка грошово-кредитна політика НБУ та викуп валюти з ринку стримуватимуть спроби зростання курсу вище цієї позначки, – зазначає старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин Обозревателю.

Глобальні цінові тенденції на ринку сировини залишаються сприятливими для українського експорту – зернових і продукції гірничо-металургійного комплексу.

Негативним фактором для гривні виступають високі ціни на енергоносії, у тому числі на газ для промислових підприємств, що буде відображатися зростанням собівартості продукції і критичного імпорту.

Зміцнення долара проти світових валют, особливо євро, також несе ризик для стабільності гривні, оскільки на Європу припадає понад 40% українського експорту.

Посилювати тиск буде девальвація турецької ліри у травні на 20%. Середній курс продажу готівкового євро у червні може коливатися в діапазоні 30,4-31,5 грн за євро.

Курс долара буде в межах 26-26,75 грн.

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Нагадаємо, в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV економічні експерти розповіли, що буде з курсом долара до кінця 2018 року, де і в якій валюті краще зберігати гроші.