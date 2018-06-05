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Життя у Шотландії: чому професія листоноші вважається престижною

Киянка Валерія п’ять років тому переїхала у Шотландію та розповіла про особливості життя в країні.

Шотландія

Киянка Валерія п’ять років тому переїхала у Шотландію і розповіла програмі Ранок у великому місті про те, чому професія листоноші вважається однією з найпрестижніших та про особливості життя в країні.

За словами Валерії, кожен листоноша має свій робочий автомобіль і за місяць отримує близько 1750 фунтів (приблизно 65 тис. грн).

Хоча вимоги до такої професії не високі. Потрібно вміти керувати автомобілем та користуватися навігатором.

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Навіть якщо у вас виникнуть проблеми при переїзді у Шотландію, держава допоможе вам із житлом. Проте багатьом воно може не сподобатися.

– Шотландці із середнім доходом воліють жити в будинках, а не в квартирах, тому що держава виділяє соціальне житло для малозабезпечених сімей, для інвалідів, матерів-одинаків, іноді отримують ці квартири переселенці, і ти ніколи не знаєш, хто буде твоїм сусідом. У таких районах ще й дуже брудно, – розповіла українка.

До слова, для постійних жителів Бразилія – це зовсім не країна карнавалів. Українка Наталя переїхала туди 8 років тому і розповіла про особливості життя в країні.

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