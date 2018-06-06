Де в Києві найчастіше тонуть: небезпечні зони

У Києві з початку року зафіксовано вже 21 смертельний випадок на воді. Більшість потопельників було у районі мостів – Пішохідного і Південного.

Про це у коментарі 44.ua розповів начальник частини спеціальних рятувальних робіт на воді в Києві Юрій Білецький.

– З початку 2018 року в Києві зареєстрований 21 потопельник. При цьому за аналогічний період у 2017 році було 13 потопельників, з них одна дитина. На сьогоднішній день більшість потопельників було в районі мостів, зокрема, Пішохідного моста, де сильна течія і не обладнані пляжі, і стрибки з Південного моста, де люди розбиваються і тонуть. Таких було 3 випадки, – уточнив він.

За його словами, сильна течія також не дозволяє швидко знайти і дістати тіло.

Білецький зазначив, що двох потопельників досі не знайшли, “і по сьогоднішній день вони вважаються безвісти зниклими”.

Згідно з інформацією на сайті КП Плесо, серед 12 облаштованих столичних пляжів тимчасово купатися не рекомендується на: Пущі-Водиці, Чорториї і Тельбіні.

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До слова, пляжний сезон офіційно відкрито. У Києві 13 офіційних та майже три десятки диких пляжів.

Фото: pleso.org