День журналіста: підбірка найкращих сюжетів новин Факти ICTV за рік

Професія телекореспондента – без перебільшення один з найцікавіших напрямків журналістики. У День журналіста Факти ICTV підготували підбірку сюжетів новин, які найкраще ілюструють роботу репортерів.
Коли професія – це покликання. Як стають вчителями
Яскрава особистість, впевненість у собі та вміння зацікавити дітей. Бути вчителем – це не лише досконале знання предмету та любов до дітей. Журналістка Фактів ICTV Катерина Рудешко демонструє одне з важливих професійних вмінь – швидко і водночас глибоко зануритись у тему в пошуках унікальних деталей.
Аналог турецьких морських воріт Босфор: плюси і мінуси
Подивитись на всім відомий об’єкт по-новому і знайти невідому раніше інформацію – професійне вміння, на здобуття якого часом йдуть роки. Оксана Коваленко не просто опанувала цінну якість, а й продемонструвала її у своєму матеріалі про єдині морські ворота в Україні – Турецький Босфор.
Український мед: як обрати та ціна
Розказати цікаво про прості речі – якість, якою володіє не кожен журналіст. Наступний сюжет Олексія Савіцького про особливості збирання меду в Україні. Лаконічне і інформативне відео про діяльність пасічників та смачний результат роботи бджіл.
Найзворушливіше привітання з 8 березня
Часом журналістські сюжети дарують не знання, а емоції. Матеріал-привітання з Міжнародним жіночим днем від захисників з передової Володимира Михайлова саме такий. Це випадок, коли жодних коментарів та пояснень автора не потрібно.
Їм по 20, а вже командири. Офіцери розповіли про нелегку службу
Новини з фронту –виклик для сучасної української журналістики. Говорити і показувати можна далеко не все. Заслужити довіру професійних військових та отримати від них коментар теж не просто. Що вже й казати про ризики для життя медійників. Анастасія Федченко поєднала в собі усі вміння та змогла створити позитивний матеріал про молодих офіцерів на фронті.
День вишиванки 2018: таємниці і значення символіки за регіонами
Журналістика – професія командна. У швидкому інформаційному потоці встигнути охопити все самостійно не можливо. Сюжет регіональних кореспонденток Тетяни Доцяк, Ірини Тимчишин, Катерини Курбанової, Ірини Цимбал та їх колеги з київського нюьзруму Оксани Михайлової про національний одяг – відмінний приклад результату такої роботи.
Телевізійні новини – це не лише журналісти
Аби глядач швидко отримав останні новини, які йому приємно дивитись, цілодобово працює величезна професійна команда. Новини – це не тільки кореспонденти. Це ще й ведучі, продюсери, редактори, оператори, графічні дизайнери, режисери, звукорежисери, освітлювачі, монтажери, водії, гримери, асистенти та ще десятки і сотні професіоналів, які, немов частинки великого механізму, щодня створюють якісні матеріали.
Яна Семенюк