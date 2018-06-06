День журналіста: підбірка найкращих сюжетів новин Факти ICTV за рік

Професія телекореспондента – без перебільшення один з найцікавіших напрямків журналістики. У День журналіста Факти ICTV підготували підбірку сюжетів новин, які найкраще ілюструють роботу репортерів.

Коли професія – це покликання. Як стають вчителями

Яскрава особистість, впевненість у собі та вміння зацікавити дітей. Бути вчителем – це не лише досконале знання предмету та любов до дітей. Журналістка Фактів ICTV Катерина Рудешко демонструє одне з важливих професійних вмінь – швидко і водночас глибоко зануритись у тему в пошуках унікальних деталей.

Аналог турецьких морських воріт Босфор: плюси і мінуси

Подивитись на всім відомий об’єкт по-новому і знайти невідому раніше інформацію – професійне вміння, на здобуття якого часом йдуть роки. Оксана Коваленко не просто опанувала цінну якість, а й продемонструвала її у своєму матеріалі про єдині морські ворота в Україні – Турецький Босфор.

Український мед: як обрати та ціна

Розказати цікаво про прості речі – якість, якою володіє не кожен журналіст. Наступний сюжет Олексія Савіцького про особливості збирання меду в Україні. Лаконічне і інформативне відео про діяльність пасічників та смачний результат роботи бджіл.

Найзворушливіше привітання з 8 березня

Часом журналістські сюжети дарують не знання, а емоції. Матеріал-привітання з Міжнародним жіночим днем від захисників з передової Володимира Михайлова саме такий. Це випадок, коли жодних коментарів та пояснень автора не потрібно.

Їм по 20, а вже командири. Офіцери розповіли про нелегку службу

Новини з фронту –виклик для сучасної української журналістики. Говорити і показувати можна далеко не все. Заслужити довіру професійних військових та отримати від них коментар теж не просто. Що вже й казати про ризики для життя медійників. Анастасія Федченко поєднала в собі усі вміння та змогла створити позитивний матеріал про молодих офіцерів на фронті.

День вишиванки 2018: таємниці і значення символіки за регіонами

Журналістика – професія командна. У швидкому інформаційному потоці встигнути охопити все самостійно не можливо. Сюжет регіональних кореспонденток Тетяни Доцяк, Ірини Тимчишин, Катерини Курбанової, Ірини Цимбал та їх колеги з київського нюьзруму Оксани Михайлової про національний одяг – відмінний приклад результату такої роботи.

Телевізійні новини – це не лише журналісти

Аби глядач швидко отримав останні новини, які йому приємно дивитись, цілодобово працює величезна професійна команда. Новини – це не тільки кореспонденти. Це ще й ведучі, продюсери, редактори, оператори, графічні дизайнери, режисери, звукорежисери, освітлювачі, монтажери, водії, гримери, асистенти та ще десятки і сотні професіоналів, які, немов частинки великого механізму, щодня створюють якісні матеріали.

Яна Семенюк