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Донбасу загрожує коло катастроф – Тука

Якщо з підтоплених шахт Донбасу не викачувати воду, це може призвести до підтоплення територій, просідання ґрунтів і отруєння води.

Про це в ефірі Громадського розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

– По-перше, це підйом ґрунтових вод, підтоплення території. Тобто житлові будинки, вулиці, присадибні ділянки можуть опинитися під водою, – наголосив Тука.

– Друга небезпека – це можливість просідання ґрунтів, яка призведе до руйнації фундаментів і відповідно – до руйнації інфраструктури, – підкреслив він.

– І третій сегмент цього неприємного небезпечного кола – потрапляння забруднених шахтних вод.

Усі шахтні води надзвичайно забрудненні хімічними речовинами. Потрапляння цих вод в ті річки і озера, з яких здійснюється водозабір для використання в якості питних вод, – зауважив заступник міністра.

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– На підконтрольній Україні території Донбасу ведеться постійна робота у співпраці з Міністерством екології та Міністерством вугільної промисловості та енергетики задля подолання екологічних загроз, – зазначив Тука.

Нагадаємо, Тука заявив, що Росію можна знищити за прикладом СРСР.

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