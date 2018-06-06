PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка/

Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, що підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів, – написав Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що питання заміни міністра фінансів повинно бути вирішено невідкладно.

Читайте: ЄС може ввести санкції проти України – Данилюк

До слова, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що економічних передумов для підвищення мінімальної заробітної плати за результатами першого півріччя немає.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка