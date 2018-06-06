Гройсман підписав подання на звільнення Данилюка

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман підписав подання на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив у Facebook, що підписав подання до Верховної Ради на звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

– Підписав подання до Верховної Ради на звільнення з посади міністра фінансів Олександра Данилюка. Після спровокованого ним конфлікту на засіданні уряду він дозволив собі дії, які, на мій погляд, несумісні з подальшим перебуванням на посаді члена Кабінету міністрів, – написав Гройсман.

Прем’єр-міністр додав, що питання заміни міністра фінансів повинно бути вирішено невідкладно.

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До слова, міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що економічних передумов для підвищення мінімальної заробітної плати за результатами першого півріччя немає.