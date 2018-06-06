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Купи грошей: Луценко показав “зачистку” кабінетів ДФС Житомирської області

Генпрокуратура прийшла з обшуками до керівництва ДФС Житомирської області.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що керівництво ДФС Житомирської області попалося на отриманні хабара.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

– Чистимо кабінети керівництва ДФС Житомирської області, – повідомив Луценко у вівторок, 6 червня.

Читайте: Голову Держгеокадастру схопили на хабарі у $200 тис.

Нагадаємо, на хабарі спіймали суддю Окружного адміністративного суду міста Києва.

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