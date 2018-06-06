Лондон вимагає від РФ негайно звільнити 70 українських політв’язнів

Уряд Великої Британії вимагає від Росії негайно звільнити 70 українських політв’язнів, у тому числі Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Олександра Шумкова і Володимира Балуха.

Відповідну заяву уряду Великої Британії було оприлюднено у середу, 6 червня, на сайті відомства.

– Ми глибоко стурбовані станом чотирьох українських громадян, утримуваних Росією, які голодують у знак протесту проти тривалого затримання українських політв’язнів. Позбавлення волі цих людей і багатьох інших українців, яких посадили у Росії, видається політично вмотивованим. Ми закликаємо російську владу негайно звільнити їх, – йдеться у заяві.

Також підкреслюється, що встановлення російського контролю над Кримом залишається незаконним і нелегітимним, і є грубим порушенням ряду міжнародних зобов’язань Росії.

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Нагадаємо, що раніше парламентарі Великої Британії закликали припинити доступ Росії до бази Інтерполу.