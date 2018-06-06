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На Донбасі снайпер ОС ліквідував командира ”ЛНР” – волонтер

5 червня біля селища Кримське ліквідовано командира мінометної батареї 4-ї бригади народної міліції “ЛНР”.

Вчора в зоні відповідальності 53-ї бригади в районі селища Кримське, снайпером Збройних сил України був ліквідований командир мінометної батареї 4-ї бригади народної міліції ”ЛНР”.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив волонтер Юрій Мисягін

– Напрошувалося рішення, оскільки кількість обстрілів на цій ділянці за останній час дуже сильно збільшилася. Були моменти, коли за 30 хвилин на одну з наших позицій прилітали до 20-25 мін, – зазначив волонтер.

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Сьогоднішня ніч в районі Кримського, за його словами, пройшла відносно спокійно.

Як повідомлялося, за добу на Донбасі у результаті ворожих обстрілів були поранені троє українських військових.

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