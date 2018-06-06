Новий порядок встановлення лічильників тепла і води у будинках

Співвласники будинків тепер мають право самостійно встановлювати лічильники тепла та води.

Уряд затвердив вимоги та механізм інформування власників будинків про встановлення вузлів комерційного обліку (лічильників) теплової енергії і водопостачання, повідомляє Мінрегіонбуд.

– Співвласники повинні бути проінформовані про намір встановлення (не менш як за два місяці), вартість лічильника та проектні роботи. Та головне, співвласникам надається право самостійно встановлювати прилади обліку і жодного погодження від монопольних компаній для цього не потрібно. Це прискорить процес встановлення засобів обліку, які в подальшому сприятимуть економії споживання енергоресурсів і водопостачання, – зазначив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, коментуючи відповідну постанову.

За його словами, повідомлення про встановлення лічильника буде розміщуватися на сайті оператора зовнішніх інженерних мереж або на офіційному порталі органу місцевого самоврядування, а також інформаційних стендах у під’їздах будинків.

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У відомстві також зазначили, що перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та питної води за допомогою лічильників дозволить кожному українцю оплачувати тільки ті комунальні послуги, які він фактично спожив.

До слова, у грудні 2017 року Верховна Рада внесла зміни у закон Про забезпечення комерційного обліку природного газу, заборонивши становлювати загальнобудинкові лічильники природного газу без згоди співвласників багатоквартирного будинку.