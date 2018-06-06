ООС: бойовики зазнали втрат, зірвано розвідмісію РФ

За минулу добу бойовики 31 раз відкривали вогонь по позиціях Операції об’єднаних сил (ООС) на Донбасі, в тому числі 11 разів із застосуванням важкого озброєння, поранені троє українських військовослужбовців.

За минулу добу на Донбасі поранені троє українських військовослужбовців.

– На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське, Новотошківське, що на Луганському напрямку, Опитне і Новотроїцьке на Донецькому напрямку, де російсько-окупаційні війська 11 разів застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети 120 і 82 калібру , – йдеться у зведенні, оприлюдненому на сторінці ООС в Facebook.

Не припиняються бойові дії із застосуванням стрілецької зброї в районі населених пунктів Лебединське і Широкине поблизу Маріуполя.

За даними української розвідки, двох бойовиків знищено, четверо поранені.

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Разом з тим, бойовики активізували зусилля в розвідці із застосуванням БПЛА. Так, вранці 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився БПЛА російського виробництва Орлан-10, а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога.

Нагадаємо, на Донбасі загинув 22-річний брат журналіста Георгія Гонгадзе.