Миротворці “вичавлять” російських окупантів з Донбасу – Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що миротворці ООН зможуть “вичавити” російських окупантів з території України.

Президент Петро Порошенко впевнений, що миротворці ООН у випадку розгортання відповідної місії зможуть “вичавити” російські окупаційні війська з території Донбасу, передає УНІАН.

Порошенко додав, що обговорив зі спадкоємним принцом Князівства Ліхтенштейн Алоїзом ініціативи України в ООН та підтримку королівством голосувань резолюцій щодо Криму і агресії РФ на Донбасі.

– Я детально проінформував його світлість про важливість запровадження миротворчої місії ООН відповідно до мандату Ради безпеки ООН, який дозволить створити безпековий компонент імплементації Мінських угод, який дозволить “вичавити” російські окупаційні війська з території України, який дозволить припинити вбивства, які сьогодні тривають, – сказав президент.

Читайте: В ООН назвали умову миттєвого припинення війни на Донбасі

До слова, Туреччина підтримала розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі та заявила про готовність взяти у ній участь.