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Пожежа у Чорнобилі: поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у Чорнобильській зоні.

Пожежа у Чорнобилі

За фактом пожежі у Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження і почала розслідування, повідомляє прес-служба ГУНП у Київській області.

Наразі поліцейські забезпечують охорону громадського порядку у зоні відчуження.

– За фактом виникнення пожежі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять усі необхідні заходи щодо встановлення причин пожежі, з’ясовують всі обставини задимлення та загоряння, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС назвали ймовірну причину

Нагадаємо, на палаючий ліс у Чорнобильській зоні авіація скинула вже 34 тонни води.

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