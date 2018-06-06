Прогноз погоди на сьогодні, 6 червня (КАРТА)

Сьогодні в Україні очікується похолодання.

Температура повітря протягом дня знизиться до 17-22 градусів тепла, на півдні очікується 23-27 тепла, повідомляє Український гідрометцентр.

Дощі ймовірні у південній частині.

У західних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 17-22, на Закарпатті до 25 градусів тепла.

У північних областях — без опадів. Температура повітря вдень 17-22 градуси тепла.

У східних областях — місцями дощі. Температура повітря вдень 20-24 градуси тепла.

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У центральних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вдень 19-24 градуси тепла.

На півдні України очікуються короткочасні грозові дощі. Температура повітря вдень 23-27 градусів тепла.

До слова, знаємо погоду в Україні на увесь тиждень.