Путін не зупиниться: Турчинов про плани Кремля в Україні

Російські окупанти щодня обстрілюють Донбас із забороненого важкого озброєння. А це свідчить про те, що Путін не збирається припиняти війну.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов під час зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців (СКУ) Євгеном Чолієм, передає прес-служба відомства.

– Усі факти свідчать, що Путін не збирається припиняти агресію. Його мета – дестабілізувати ситуацію в Україні, виснажити нашу країну, зламати здатність до опору, а також посилити свій вплив на Європу, розколюючи єдність європейських країн, – наголосив він.

За його словами, дуже важливо доносити інформацію про зміни в Україні, тому що “це розвінчує інформаційну пропаганду РФ, яка є елементом гібридної війни та ведеться не лише проти нашої держави, а й проти всіх цивілізованих країн світу”.

– У цьому питанні дуже важлива допомога діаспори – доносити правду про російську агресію, про РФ як державу-терориста, яка розуміє лише мову сили, – вважає секретар РНБО.

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До речі, у Ростовській області РФ біля кордону з Україною зафіксували нову колону військової техніки.