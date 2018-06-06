Радбез ООН ухвалив заяву по Україні: ключові моменти

Рада безпеки ООН вперше з січня 2017 року ухвалила заяву щодо України, в якій висловлюється занепокоєння погіршенням безпекової ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН у Twitter.

– За підсумками засідання 29 травня Рада Безпеки ООН схвалила заяву голови щодо ситуації в Україні, в якій висловлюється підтримка територіальній цілісності України, засуджуються порушення режиму припинення вогню та міститься заклик до виведення важкого озброєння, – йдеться у повідомленні.

Раніше текст документа опублікувало агентство Associated Press.

Резюлюцію було погоджено всіма 15 членами Радбезу ООН. Вона засуджує порушення режиму припинення вогню на Донбасі, застосування забороненого Мінськими домовленостями озброєння, яке спричинило смерті серед цивільного населення.

Окрім того, Радбез у резолюції висловив підтримку ОБСЄ та гуманітарним організаціям ООН на Донбасі.

Дивіться: Засідання Радбез ООН: мета та плани щодо Донбасу

Нещодавно постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що для завершення конфлікту на Донбасі не вистачає лише готовності Росії припинити підтримку бойовиків.