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Режисер Кантер зняв самогубство на відео – ЗМІ

Режисер Леонід Кантер записав самогубство на відео.

Леонід Кантер

Відомий режисер Леонід Кантер зняв свою смерть на відео. Запис підтверджує, що він здійснив самогубство, повідомляє Українська Правда, посилаючись на речника Нацполіції Ярослава Тракала.

За словами Тракала, режисер застрелився в ємності резервуару для води.

– Весь процес знімав на відео, яке вилучила поліція. Воно долучено до матеріалів кримінального провадження… Оскільки є відео, є зброя, яка відправлена на експертизу, то попередній висновок судмедексперта вказує на те, що людина вирішила в такий спосіб піти з життя, – розповів речник Нацполіції.

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До слова, прощання із режисером Леонідом Кантером відбудеться під час кінофестивалю Сарай, запланованого 29 червня – 1 липня на мистецькому хуторі Обирок у Чернігівській області.

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