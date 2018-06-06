Що зупинить Путіна в Україні – у Росії дали прогноз

Санкції Заходу зупинять президента Росії Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це в інтерв’ю Апострофу висловився російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський.

– Що стосується Путіна, то я не думаю, що він готовий до великомасштабного вторгнення до України, тому що за цим буде різке посилення санкцій проти нього. Тим більше, що загравання Європи не мають особливого значення.

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Серйозні питання для російської економіки та персонально для російської клептократії – це ставлення США і американські санкції. І можу доповісти з Вашингтона, що на американському фронті нічого не змінилося, – підкреслив Піонтковський.

Нагадаємо, у Міноборони заявляли, що РФ будує угруповання, що можна використовувати для початку відкритої агресії проти України.