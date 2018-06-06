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Скасування депутатської недоторканності – КСУ дав добро

Конституційний суд схвалив законопроект №6773, яким пропонується обмежити недоторканність народних депутатів.

Скасування депутатської недоторканності відповідає Конституції України, повідомляє УНІАН.

Читайте:  Можливі строки створення Антикорупційного суду

Відповідне рішення ухвалене більшістю голосів на закритому засіданні.

Раніше Факти ICTV писали, що якщо Верховна Рада не підтримає закон про Вищий антикорупційний суд, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман подасть у відставку.

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