“Список 47”. СБУ підтвердила прізвища ймовірних жертв – ЗМІ

Прізвища журналістів зі “списку 47”, опублікованого ЗМІ, збігаються із виявленими в результаті спецоперації СБУ щодо “вбивства” Аркадія Бабченка.

Прес-центр СБУ підтвердив журналістам, що в опублікованому ЗМІ “розстрільному списку” журналістів і блогерів вказані ті ж прізвища, що й у списку, вилученому в ході спецоперації СБУ, повідомляє УНІАН.

Нагадаємо, 5 червня у ЗМІ з’явився список, в якому вказано прізвища 47 українських журналістів і блогерів, яким загрожує смерть від рук кілерів.

Через публікацію у ЗМІ прізвищ потенційних жертв терористичних актів СБУ відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, імітація вбивства Аркадія Бабченка допомогла слідству отримати список із 47 осіб, які могли стати наступними жертвами терористів.