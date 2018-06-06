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Тарифи на світло в Україні – коли чекати підвищення

Найближчим часом не буде розглядатися питання підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Про це заявила на брифінгу глава Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко, передає Інтерфакс-Україна.

– У короткостроковій перспективі таке питання некритичне. Було б неправильно його розглядати, не розібравшись досконально, – сказала вона.

За її словами, новому складу НКРЕКП знадобиться деякий час на вивчення обстановки, перш ніж він зможе вирішувати складні і дискусійні питання.

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Раніше Мінекономрозвитку у прогнозі на 2018-2021 роки заклало зростання тарифів на комунальні послуги – природний газ, гарячу воду, опалення та електроенергію – протягом наступних трьох років.

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