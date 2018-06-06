Туалет за мільйон: все про махінації Укрзалізниці

В Укрзалізниці кажуть від пасажирських перевезень одні збитки.

Поїздки деякими українськими електричками наче лотерея. Влізеш чи не влізеш – це вже як пощастить.

Звичайна картина для більшості українських електричок – задуха, поламані вікна, які не відкриваються, і часом такі ж двері.

Навіть у літню спеку там вмикають опалення, українське ноу-хау: у такий спосіб машиністи охолоджують дизель.

У потягах далекого слідування умови не кращі. Пасажирський потяг Львів – Рахів.

На півдороги смітники вже переповнені. Зате в туалеті усе ще є мило, папір і вода.

За комфорт платять більше, тарифи підняли на 12%. А ще плюс 6 грн – так званий літній коефіцієнт.

Простіше кажучи, за гроші від підвищення вартості квитків купувати нові вагони ніхто не буде. Вони просто частково покриють збитки.

У плацкартних вагонах кондиціонери не передбачені, та навіть квиток в СВ не гарантує прохолоди. Якщо ділянка дороги не електрифікована.

В Укрзалізниці кажуть від пасажирських перевезень одні збитки. За минулий рік 3,5 млрд гривень, рятують компанію тільки вантажні перевезення.

Але чи правда збитки? Чи просто неефективне використання грошей? Експерт з транспортних питань В’ячеслав Коновалов переконаний: залізничники тринькають гроші на речі, які взагалі не стосуються пасажирів. На санаторії, лікарні та інші соціальні проекти йде десята частина зароблених грошей.

Укрзалізниця – це країна в країні. Із своїми правилами та пільгами, які оплачуємо ми з вами.

Електричка й електричка, ніби, нічого незвичайного. Але це тільки на перший погляд. Якщо ж покопирсатися у паперах, виявляється, на неї оформлений патент. Точніше, на кільцевий рух. За принципом, що це ноу-хау.

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І зробив це не який-небудь науковець, а спритний екс-начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин.

Столиця йому сплачує чверть мільйона гривень щороку. А по суті, усі кияни з своїх податків.

Щодо колишнього начальника Південно-Західної залізниці вже порушено не одну карну справу. Але далі цього не пішло.

Національне антикорупційне бюро розслідує понад два десятки проваджень проти залізничних чиновників.

Найбільше грошей традиційно розкрадають при тендерних закупівлях. От за 2 туалети для вагону Укрзалізниця платить цілий мільйон гривень.

І це не весь шик, який дозволяє Укрзалізниця, за гроші, які ми сплачуємо за квитки. От начальникам Донецької залізниці звичайного автомобіля виявилося замало. Вони придбали мікроавтобус престижної марки в люксовій комплектації. І витратили на це 2,5 млн гривень.

А якщо ще згадати зарплати головних залізничників країни, то виникає запитання – так чи справді Укрзалізниця така вже й бідна?

Залізничники вже попередили, нинішнє подорожчання квитків не останнє цього року. У жовтні очікуємо на нове підвищення знову на 12 %.

До слова, державна компанія Укрзалізниця з 30 травня підвищила тарифи на залізничні пасажирські перевезення на 12%.