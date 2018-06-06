Україна готує 2 позови проти Росії в Гаагу

Україна підготувала та подасть завершений позов проти Росії за порушення двох конвенцій.

– Предмет позову – порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму і Конвенції про заборону расової дискримінації, – заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Укрінформ.

За його словами, позов буде поданий 12 червня.

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Міністр запевнив, що порушення цих конвенцій будуть доведені.

Раніше Факти ICTV писали, що голландські активи ПАТ Газпрому за рішенням місцевого суду були арештовані для виплати НАК Нафтогаз $ 2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.