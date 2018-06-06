PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Україна готує 2 позови проти Росії в Гаагу/

Україна готує 2 позови проти Росії в Гаагу

Україна підготувала та подасть завершений позов проти Росії за порушення двох конвенцій.

– Предмет позову – порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму і Конвенції про заборону расової дискримінації, – заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Укрінформ.

За його словами, позов буде поданий 12 червня.

Читайте: Парламент Великої Британії просить виключити Росію з Інтерполу

Міністр запевнив, що порушення цих конвенцій будуть доведені.

Раніше Факти ICTV писали, що голландські активи ПАТ Газпрому за рішенням місцевого суду були арештовані для виплати НАК Нафтогаз $ 2,6 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка