Україна запустить прямий авіарейс до Канади

Сьогодні має відбутися перший прямий рейс з Києва в Торонто (Канада).
Сьогодні Міжнародні авіалінії України повинні запустити перший прямий рейс з Києва в Торонто (Канада), повідомляє Європейська правда.
Виліт рейсу має відбутися об 11.20, а прибуття в міжнародний аеропорт Пірсон у Торонто – о 14.35.
Першим авіарейсом до Канади повинна прилетіти група представників українських туристичних компаній.
Щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 рейси у зимовий період.
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До слова, авіакомпанія Bravo Airways анонсує відкриття рейсів у Люблін (Польща) з Києва, Харкова та Херсона з 15 червня.
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