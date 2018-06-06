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Україна запустить прямий авіарейс до Канади

Сьогодні має відбутися перший прямий рейс з Києва в Торонто (Канада).

Літак МАУ

Сьогодні Міжнародні авіалінії України повинні запустити перший прямий рейс з Києва в Торонто (Канада), повідомляє Європейська правда.

Виліт рейсу має відбутися об 11.20, а прибуття в міжнародний аеропорт Пірсон у Торонто – о 14.35.

Першим авіарейсом до Канади повинна прилетіти група представників українських туристичних компаній.

Щотижня здійснюватиметься 3 рейси Київ-Торонто у літній період (понеділок, середа, субота) та 2 рейси у зимовий період.

Читайте: Українському лоукостеру SkyUp дозволили літати – дата перших рейсів

До слова, авіакомпанія Bravo Airways анонсує відкриття рейсів у Люблін (Польща) з Києва, Харкова та Херсона з 15 червня.

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