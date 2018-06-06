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В Україні обрали нову главу Нацкомісії з енергетики

Головою Національної комісії України, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), обрали Оксану Кривенко.

Оксана Кривенко стала першою жінкою на чолі Національної комісії України, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Відповідне рішення члени комісії прийняли на закритому засіданні в Києві 6 червня.

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До слова, Кривенко народилася в 1974 році в Луганській області. У 1996 році закінчила Київський державний економічний університет, здобула диплом магістра за спеціальністю Економіка підприємства.

У 2010 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу за спеціальністю Нафтогазопроводи і нафтогазосховища. За результатами відкритого конкурсного відбору 29 травня 2018 року її призначили на посаду члена НКРЕКП.

До цього призначення працювала в нацкомісії на посаді заступника директора департаменту з регулювання відносин у нафтогазовій сфері.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 30 квітня звільнив Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

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