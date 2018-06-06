PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / В Україну йде похолодання (КАРТА)/

В Україну йде похолодання (КАРТА)

У ніч проти 7 червня в Україні похолодає до +7 +12 градусів.

Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталя Діденко.

За її словами, до +7 +12 буде у більшості областей, на півдні +10 +15.

– Вдень у четвер також повітря буде свіжим, +19+24 градуси, лише Закарпаття прогріється до +24 +27 градусів. Опади – навряд чи, ми вже перебуваємо в тилу фронту, – прогнозує вона.

Лише на Закарпатті можливі невеликі дощі.

– У Києві любителі прохолоди та свіжості можуть починати ритуальні танці радості – вночі +9 +11 градусів, завтра вдень близько +20 градусів, з невеликими коливаннями. Сухо в столиці. Надалі потепліє, ймовірність дощу в Києві очікується 9-10 червня, – обіцяє Діденко.

ЧитайтеПосушливий і спекотно: погода на червень в Україні

Нагадаємо, раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка