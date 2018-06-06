З траншем МВФ чи без нього: курс долара і економіка України до 2020

Факти ICTV розібралися разом з аналітиками, якою буде економіка України у найближчі 2-3 роки, як зміниться курс долара і чи потрібен нам транш від МВФ.

У зв’язку з проведенням у 2019 році президентських і парламентських виборів Україна зможе претендувати на нову програму від МВФ не раніше 2020 року.

Крім того, посол США в Україні Марі Йованович впевнена, що, прийнявши не узгоджений з МВФ закон Про Вищий антикорупційний суд, Україна не отримає мільярди доларів міжнародної допомоги, а її економіка дестабілізується.

Уявімо, що ж буде з економікою країни, якщо Україна все-таки не отримає транш. Який може бути розвиток подій, в який бік поповзе курс валют і чи дійсно нам так потрібен черговий транш Міжнародного валютного фонду.

Ми зібрали думки трьох компетентних експертів у сфері економіки.

Далі – пряма мова.

Перенесення термінів

– Перенесення термінів фінансування орієнтовно на 2020 рік на курс вплине, але не критично. Якщо брати за основу той курс, який закладений Мінфіном на цей рік (30 грн за долар), то, я думаю, він прагнутиме до того, що закладено у бюджеті, – каже економічний аналітик Владислав Пономар.

Але, по-перше, є фактори, які нас підтримають і курс не виросте більше 30.

У нас зараз хороша подушка безпеки у плані золотовалютних резервів, ми накопичили 18,4 млрд зараз і ця подушка не дасть нам провалитися по курсу.

По-друге, за прогнозами аграрних експертів, варто з оптимізмом дивитися на урожай, а це для нас важлива стаття експортації. Урожай зернових планується на дуже хорошому рівні, не гірше ніж минулого року. Експорт у нас росте на зернові, так що це значно підтримає курс.

Третій момент – це сезонний фактор. Взимку менше експортної виручки. Влітку 2019-го, за моїм прогнозом, ми повернемося не до 26 грн, але до 27-28 грн точно. Так, взимку та навесні завжди йде просадка, влітку – зміцнення, тому я чекаю такої тенденції як зрушення на кілька гривень.

Якщо брати ще далі прогноз, то я з цих рамок також не виходжу – у найбільш піковий період очікується 30 гривень і потім відкат на літо – до 28 грн.

Транш МВФ

У 2020 році отримуємо транш, а може бути і раніше, якщо приймуть закон про суд. Нас лякають 2020-м, але, можливо, зможуть домовитися раніше.

Але, навіть якщо не отримуємо, то ті ж фактори (Резерви, урожай і хороша кон’юнктура на світовому ринку нашої продукції. – Ред.) триматимуть курс.

Я не бачу там чогось критичного, катастрофічного. Навіть у пікові падіння курс не буде більше 30 гривень за долар.

Інші канали

– На початок 2019 року гострої потреби у кредиті МВФ може і не бути. Наші золотовалютні резерви дозволяють перекрити потік майбутніх виплат, – вважає старший аналітик FOREX CLUB Андрій Шевчишин.

До цього терміну Україні може вдасться отримати альтернативні канали отримання зовнішнього резерву, такі як евробанди, міжнародна допомога – ЄС та інших країн, кредитні кошти або погашення боргів Росією по Нафтогазу.

Якщо у нас буде альтернативний потік капіталу, то потреби в МВФ може і не бути, оскільки у нас будуть кошти для того, щоб пройти високе боргове навантаження.

За квітневими даними, які надавав Мінфін, навантаження на найближчі роки становитиме близько $6 млрд погашення по зовнішнім зобов’язаннями. Плюс таких самих $6 млрд у 2020 і 2021 роках.

У поточній ситуації, коли у нас негативний торговельний баланс, – ми імпортуємо більше, ніж експортуємо, ростуть ціни на нафту і вони підтягують за собою вартість газу, бензину тощо – це все лише розширює дефіцит зовнішньоторговельного балансу.

Плюс у нас попереду вибори – все формує додаткову ліквідність, доходи, імпорт. Це надаватиме свій вплив на валютний ринок. Тому коштів внутрішніх ресурсів: без МВФ або без інших джерел у нас може не вистачати.

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Якщо інших каналів немає

Тоді нестача зовнішньої валюти спровокує більш високий попит на внутрішньому ринку на валюту для погашення зовнішніх боргів, якщо ситуація не зміниться, це призведе до девальвації гривні та інфляції.

При альтернативних джерелах фінансування зовнішнього боргу гривня, я думаю, до 2020 року підійде до 32-33 гривень за долар.

Якщо проводитимуться заявлені реформи, якщо ми отримаємо ринок землі – ще один фактор, який я розглядаю дуже потужним драйвером для валютного ринку і для припливу інвестицій, – це спровокує інвестиційний бум всередині країни.

Сприятиме величезному притоку зовнішнього капіталу – це значно посилить платіжний баланс. І зніме тиск на курс та потребу у коштах МВФ, оскільки інвестиції, які входитимуть, будуть високими.

У такому випадку, якщо розглядати запуск ринку землі, то ми можемо перебувати в межах 30-32 грн за долар. Навіть на довгостроковому горизонті.

У негативному сценарії – відсутність фінансування – не можна виключати, що при всіх складових, долар перебуватиме за межею 35, можливо, 40 гривень за долар.

Але, на мій погляд, – це малоймовірний розклад. Після виборів вимоги МВФ вже будуть виконані, оскільки зараз якось не з руки підвищувати ціну на газ для населення.

Тому наступного року очікуємо відновлення співпраці за всіма параметрами і прийняття потрібних рішень.

А чи потрібен транш

– Йде перебільшення впливу кредитного траншу МВФ на валютний ринок в Україні. Навіть, якщо подивитися останні два роки і цей рік, то від МВФ ми отримали всього-на-всього 2 транші по мільярду доларів. Курс як був два роки тому 26 гривень, так і зараз, – зазначає економічний експерт Віктор Скаршевській.

Жодних потрясінь не відбулося, хоча фактично співпрацю з МВФ призупинено, і тут є дуже просте пояснення: дуже хороша зовнішня економічна кон’юнктура, дуже високі ціни на сировинні товари: на метал, руду, зерно.

Минулого року ціни на метал, наприклад, оновили свої 5-річні максимуми, зерно теж. І хороший урожай, і хороша погода сприяли курсу. Тому що зібрали багато врожаю, багато експортували за хорошими цінами.

Якщо хтось каже, що кредити МВФ дозволяють стримувати девальвацію, – це неправда.

Якщо може стримати, то на тиждень, максимум два, тому можна подивитися на історичні дані – 2014-15 рр, коли ціни на метал, руду, зерно різко провалилися, там мінус 15-20%. За цей період МВФ видав рекордну суму кредитів – 15 млрд доларів. А курс гривні девальвував утричі.

Основний вплив на курс гривні має зовнішньоекономічна кон’юнктура – це, перш за все, а решта – це вторинне. Якщо подивитися на історичну перспективу останніх 20 років, то там дуже чітка залежність, якщо ростуть світові ціни на метал, руду, зерно – курс в Україні стабільний, якщо вони знижуються – різка девальвація. Так було вже кілька разів за всю 20-річну історію.

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Україна без траншу

Якщо зараз МВФ не надасть чергового кредитного траншу, а зовнішньоекономічна кон’юнктура буде в такому хорошому стані, як зараз, то на курс гривні це фактично ніяк не вплине.

Просто будуть ці сезонні коливання, які останні два-три роки ми спостерігаємо. З осені піде сезонна девальвація, тому що попит на валюту перевищуватиме її пропозицію.

Як і минулого року, з 26 -26,5 гривень за долар підніметься до 29 гривень, цьогоріч, можливо, і до 30 до кінця року.

Але це жодним чином не пов’язане з траншами від МВФ.

Йде перебільшення значимості цього фактора. Якщо подивитися на оцінку Нацбанку щодо золотовалютних резервів, то виходить, що навіть без МВФ і без пов’язаного з цим фінансуванням від Світового банку, від Єврокомісії, українських золотовалютних резервів достатньо для того, щоб обслуговувати борги, як цьогоріч, так і наступного року.

Це у разі, якщо буде нормальна зовнішньоекономічна кон’юнктура. Але, якщо вона буде поганою, то і кредит МВФ не допоможе, все одно, буде девальвація.

Нагадаємо, курс долара в Україні цього місяця може досягти 26,75 грн. Який прогноз дають експерти.

Валерія Маліцька