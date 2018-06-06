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Звільнення Данилюка: держборг України впав у ціні

Українські облігації, номіновані в доларах, подешевшали на Лондонській фондовій біржі після повідомлень про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка.

Долар

Про це повідомляє Reuters.

Вартість держоблігацій із терміном погашення в 2026 році та 2027 році знизилася більш ніж на 0,7 цента.

Короткострокові бонди втратили в ціні близько 0,2 цента.

Читайте: В Україні обрали нову главу Нацкомісії з енергетики

Нагадаємо, 6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман направив до Верховної Ради подання про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. 

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