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$200 тисяч, пістолет та договір – що знайшли у Вишинського

Співробітники Служби безпеки України виявили у банківській скриньці керівника РИА Новости-Украина Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, пістолет та $200 тисяч.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Так, у ході досудового слідства правоохоронці виявили у банківській скриньці керівника РИА Новости Украина Кирила Вишинського понад $200 тисяч, предмет, схожий на пістолет Браунінг 1906, та прямий трудовий договір між фігурантом справи та МІА Россия Сегодня на керівництво представництвом на території України.

Триває досудове слідство.

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Нагадаємо, слідство має докази виконання РИА Новости-Україна добре проплачених антиукраїнських атак і участі громадян України у цій дезінформаційній війні.

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