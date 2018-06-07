Американський ПЕН-клуб вимагає звільнити Сенцова

Американський ПЕН-клуб звернувся до президента РФ Володимира Путіна і вимагає звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Американський ПЕН-клуб звернувся до президента РФ Володимира Путіна з вимогою звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова, повідомляється на сайті організації.

– Оскільки Росія готується до проведення чемпіонату світу найближчими тижнями, увага світу буде прикута до країни… У дусі цього об’єднуючої глобального події ми закликаємо вас скористатися можливістю, щоб зробити потужну заяву, негайно і беззаперечно звільнивши Олега Сенцова. Від цього залежить його життя, – йдеться у листі.

Під ним поставили свої підписи 48 осіб, серед яких письменники Герта Мюллер, Джон Кутзее, Салман Рушді, Джонатан Франзен, Маргарет Етвуд, Пол Остер, співачка Патті Сміт, композитор Стівен Сондхайм, актор Патрік Стюарт.

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До слова, Україна готова передати Росії 23 особи для звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.