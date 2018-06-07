Антикорупційний суд в Україні – реакція МВФ

У МВФ пообіцяли детально вивчити закон про антикорупційний суд і дати йому оцінку, а Венеціанська комісія привітала Україну з ухваленням закону.

Сьогодні, 7 червня, Верховна Рада схвалила закон про Вищий антикорупційний суд, в якому, за твердженням української влади, врахували вимоги Венеціанської комісії та Міжнародного валютного фонду.

– З великим задоволенням – навіть скажу, що з великою радістю я дізнався про схвалення Верховною Радою закону про Вищий антикорупційний суд, – йдеться у заяві президента Венеціанської комісії Джанні Букіккіо.

Ухвалення закону він назвав важливим кроком для України, громадяни якої довго потерпають від корупції.

Крім цього, керівник Венеціанської комісії закликав якомога швидше створити антикорупційний суд.

А ось МВФ висловився щодо ухваленого закону стриманіше. Фонд не поспішає вітати Київ й пообіцяв ретельно вивчити схвалений документ.

– Фахівці МВФ проведуть аналіз документу на предмет його відповідності домовленостям, досягнутим у контексті програми реформ, що підтримується МВФ, – йдеться у заяві постійного представника фонду в Україні Йоста Люнгмана.

Нагадаємо, як працює Антикорупційний суд в інших країнах.

Фото: Прес-служба президента України