Антикорупційний суд: все що потрібно знати про закон

У четвер, 7 червня, Верховна Рада підтримала створення Антикорупційного суду в Україні. Факти ICTV з’ясували, чому він важливий і зібрали найважливіші факти про закон.

7 червня депутати Верховної Ради проголосували за президентський законопроект про Антикорупційний суд.

Документ у другому читанні підтримали 315 народних депутатів, проти – 25.

Чому закон про Антикорупційний суд важливий?

Створення Антикорупційного суду є вимогою до України з боку західних партнерів і Міжнародного валютного фонду, зокрема для отримання наступних траншів кредитів і фінансової допомоги.

Західні партнери України неодноразово вимагали створити окремий судовий орган, який розглядатиме корупційні справи, що їх розслідує НАБУ.

Робота Антикорупційного суду

Антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких предмет злочину чи заподіяної шкоди щонайменше в 500 разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (з 1 січня – це 881 тис. грн).

Юрисдикція суду поширюватиметься на всю територію України. Він буде судом першої та апеляційної інстанції.

Суддям нададуть цілодобову охорону, а також гідну зарплату (на рівні $7 тис. на місяць), аби застерегти їх від корумпованості.

Читайте: Закон про Антикорупційний суд: зарплати суддів $7000 і найбільш спірне питання

Хто може бути суддею?

Проект закону передбачає, що суддів Антикорупційного суду обиратимуть на відкритому конкурсі.

Суддею може бути кандидат не молодший 35 років із великим досвідом роботи в юридичній сфері.

Кандидат має відповідати кільком критеріям: стаж роботи суддею не менше 5 років, або науковий ступінь у сфері права та стаж роботи у сфері права не менше 7 років, або адвокатський досвід не менше 7 років.

Заборони для суддів-кандидатів

Кандидатам на посаду судді заборонено 10 років перед призначенням працювати в органах прокуратури, МВС, поліції, СБУ, митниці, НАБУ та низки інших державних структур.

Крім того, останні 5 років кандидат не має входити до керівництва партії, обіймати політичні посади чи мати представницький мандат (депутата).

До конкурсу також не допускаються засуджені за корупцію.

Читайте: Антикорупційний суд в Україні: чому досі не створений та де працює ефективно

Як обиратимуть суддів

Конкурсний відбір до Антикорупційного суду проводитиме Вища кваліфікаційна комісія суддів.

Також для громадського та міжнародного контролю відбору створюється Громадська рада міжнародних експертів.

Ця рада перевірятиме кандидатів щодо їхнього корупційного минулого, доброчесності та міжнародного досвіду. Її формуватимуть із кандидатів, поданих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції.

Громадська рада може давати негативні висновки, які унеможливлять подальше проходження кандидата.

Однак Вища кваліфікаційна комісія суддів може долати рішення міжнародних експертів більшістю в 11 голосів із 16-ти.

Історія створення Антикорупційного суду

Президентський законопроект про Антикорупційний суд зареєстрували у Верховній Раді у грудні 2017 року.

Європейський Союз розкритикував законопроект, посилаючись на те, що він не відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.

У Міжнародному валютному фонді також розкритикували документ, зауваживши, що окремі його положення несумісні із зобов’язаннями України за програмою співпраці з МВФ.

Водночас у Адміністрації Президента відповіли на критику, зауваживши, що законопроект розроблений у відповідності до Конституції України та рекомендацій Венеціанської комісії.