Бойовики знеструмили Донецьку фільтрувальну станцію

Донецька фільтрувальна станція була знеструмлена ввечері 6 червня.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України.

– У зв’язку із продовженням бойових дій приблизно о 22.00 6 червня було знеструмлено Донецьку фільтрувальну станцію, – йдеться у повідомленні.

У КП Компанія Вода Донбасу повідомили, що наразі вирішується питання про евакуацію персоналу станції, який перебуває на ДФС вже дві доби.

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Нагадаємо, Донецька фільтрувальна станція забезпечує водою Авдіївку, селища поблизу неї — Спартак, Опитне, Верхньоторецьке, а також частини Ясинуватої та Донецька. Деякі будівлі із системи всієї станції зараз перебувають на підконтрольній Україні території, насосні станції — на окупованій.

Фото: voicesevas.ru