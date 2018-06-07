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Чим годують депутатів у їдальні КМДА – меню та ціни

У мережі з’явилися ціни та меню їдальні мерії Києва, де обідають депутати Київради та працівники сусідніх офісів.

Мінімальна вартість комплексного обіду – суп, каша з сосисками, салат і компот – в їдальні мерії Києва (вул. Хрещатик, 36) становить 70 грн, повідомляє Вечірній Київ.

Приміщення їдальні, де обідають депутати Київради та працівники сусідніх офісів, розділене на дві зали. У першій – кав’ярня, а в другій подають комплексні обіди.

Ціни страв дуже демократичні: курячий суп із вермішеллю коштує 16 грн, молочні сосиски – 11 грн, баварські ковбаски – 30 грн, відбивна з індички – 36 грн, фірмове куряче філе – 42 грн.

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На гарнір подають перловку з грибами – 14 грн, картоплю – 27 грн, плов – 29 грн.

Салат з капусти та сиру коштує 21 грн. Із напоїв пропонують компот або узвар – 8 грн, а також морс – 10 грн.

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Чим годують депутатів у їдальні КМДА – меню та ціни / 6 фотографий

Ми також публікували ціни та меню в їдальні Верховної Ради.

Фото: Вечірній Київ

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