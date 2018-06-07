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Деокупація Донбасу не буде військовою операцією – Аваков

Повернення окупованих територій Донецької і Луганської областей, швидше за все, буде поліцейською, а не військовою операцією.

Арсен Аваков

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков під час Національного експертного форуму.

– Це (Повернення Донбасу. – Ред.), ймовірніше за все, буде поліцейська операція без застосування військових сил, – пояснив він.

За словами Авакова, операція міститиме кілька компонентів, зокрема, комунікаційний та інформаційний.

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Разом із тим, міністр додав, що процес деокупації Донбасу потребує також ухвалення закону Про амністію.

– Необхідно ухвалити законопроект, в рамках якого жодна амністія не торкнеться людей, на руках яких кров мирних жителів або тих, хто воював проти українських військових, вбивав і розстрілював.

Також жодна амністія не може торкнутися тих, хто брав участь у крадіжках і кримінальних злочинах проти мирних громадян і військових, – зауважив Аваков.

Раніше стало відомо, що Росія змінила тактику ведення війни на Донбасі.

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