Депутати ініціюють продовження пільгових акцизів для імпортних вживаних авто ще на 2 роки

Верховна Рада до кінця поточного року може прийняти закон, який встановлює, в тому числі, правила ввезення старих автомобілів.

Верховна Рада до кінця поточного року може прийняти закон, який встановлює, у тому числі, правила ввезення старих автомобілів (і легалізації авто на іноземних номерах), але паралельно низка депутатів ініціює продовження закону про ввезення старих автомобілів за зниженими ставками акцизу, який діє до кінця цього року , повідомив народний депутат Роберт Горват.

– Автомобільний ринок України гостро потребує врегулювання. На сьогодні вже є два варіанти вирішення проблеми, під які потраплять і євробляхи. Перший – від парламентського комітету, другий – мій. Думаю, законопроект комітету буде зареєстрований у ВР через два-три тижні. Якщо ж – у чому я сумніваюся – він прийнятий не буде, то є ще мій законопроект, який має таку ж мету і передбачає, зокрема, податок на старість, тобто диференційований акциз залежно від віку автомобіля, – повідомив Р. Горват на прес-конференції в агентстві Інтерфакс-Україна в середу.

У той же час, за його словами, на крайній випадок депутати промовляють і варіант продовження закону про ввезення авто за зниженими ставками акцизу, одним з ініціаторів якого є Р. Горват.

Згідно з наведеними ним даними, з 1 серпня 2016 року (набрання чинності закону) до початку 2018 року в Україні завезено понад 80 тис. старих автомобілів. При цьому тільки у 2017 році (повний рік дії закону) до держбюджету від процедури їх розмитнення надійшло 5,4 млрд грн.

– Думаю, закон можна продовжити ще на пару років, – вважає Р. Горват.

Він нагадав, що ставки акцизного збору були знижені з 2 до 28 разів, або до EUR0,2 максимум за 1 куб. см об’єму двигуна, в залежності від виду автотранспорту. Таким чином, кінцева ціна авто нижче ринкової вартості приблизно на 40%.

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Як повідомлялося, згідно з прийнятим законом змін до Податкового кодексу, фізичні та юридичні особи з 1 серпня 2016 року по 31 грудня 2018 року можуть ввезти в Україну одне авто на рік (випущене не раніше 2010 року), яке перепродати можна тільки через рік. При цьому знижені ставки акцизу не застосовуються до автомобілів, які мають походження або ввозяться з країни-агресора (або окупанта).

– Чи варто закривати бізнес, який приносить щорічне поповнення бюджету не менше ніж на $200 млн, до того ж це абсолютно білий бізнес, так як всі ввезені за пільговим законом машини проходять офіційне розмитнення та отримують українську реєстрацію, – зазначила заступник генерального директора компанії Євротермінал Олена Гиряєва.

Вона повідомила, що на сайті президента України Петра Порошенка компанія зареєструвала електронну петицію з пропозицією закріпити пільгові ставки ввезення б/в авто на постійній основі, яка вже зібрала майже 14 тис. підписів з 25 тис. необхідних.

О. Гиряєва підкреслила, що авто, які ввозяться за цим законом, відповідають екологічним нормам не нижче Євро-5, тоді як в Україні середній вік авто – 20 років, вони відповідають стандарту Євро-0.

Відповідаючи на питання агентства про вплив чинного закону на ринок нових легкових автомобілів, Р. Горват наголосив, що, згідно зі статистикою, навряд чи можна говорити про зниження продажів нових авто в зв’язку з легальним ввезенням старих.

– У 2015 році в Україну було завезено 46,546 тис. нових авто, надходження в бюджет склали 6,4 млрд грн, у 2016 році – 65,562 тис. авто (надходження 12,4 млрд грн), а у 2017 році, коли закон уже працював в повну силу, – 82,3 тис. авто (надходження 15,8 млрд грн). Тобто ніяк цей закон не вплинув, а проблемою, скоріше, є ввезення євроблях, яких уже завозять навіть нові, – наголосив народний депутат.

Як раніше зазначали експерти ринку, значний потік старого імпорту почав викликати труднощі з реалізацією автомобілів на внутрішньому ринку. Зокрема, у низці марок імпорт свіжих б/в авто вже переважає над продажами бренду з існуючого парку авто.

За даними асоціації Укравтопром, первинні реєстрації вживаних легкових автомобілів у січні-квітні 2018 року зросли на 85% в порівнянні з тим же періодом 2017 року – до 25,2 тис. од. При цьому в квітні реєстрації б/в зросли на 44% – до 6,5 тис., нових – тільки на 5%, до 6,8 тис.

До слова, комітет ВР з питань податкової і митної політики розглядає нові ставки для розмитнення автомобілів на єврономерах.