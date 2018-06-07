До парламенту проходять 8 партій на чолі з Тимошенко і Порошенко – західні соціологи

Якби парламентські вибори відбувалися у найближчу неділю, у новий склад вищого законодавчого органу України пройшли б вісім політичних партій.
Найбільшу кількість голосів отримала б партії Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко (16,2%), Блок Петра Порошенка Солідарність (9,6%), партія За життя Вадима Рабиновича (9,1%) і Радикальна партія Олега Ляшка (8,7%). Також шанси на потрапляння до українського парламенту мають партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка (8,1%), Опозиційний блок Юрія Бойка (7,6%), Об’єднання Самопоміч Андрія Садового (5,3%) і партія Слуга народу Володимира Зеленського (5,1%). Про це свідчать результати чергового соціологічного дослідження, опубліковані виданням L’Europeenne de Bruxelle з посиланням на міжнародний дослідницький центр BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute).
Окреме дослідження, проведене для вивчення електоральних настроїв у східних областях України (Харківській області та частинах Донецької і Луганської областей) показали, що найбільш популярними політиками українського сходу є Вадим Рабинович і Юрій Бойко. Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, то вони б отримали 16,2% і 11,4% відповідно. Серед інших політиків найбільшу підтримку отримала б Юлія Тимошенко (8,0%), Петро Порошенко (6,1%) і Анатолій Гриценко (3,7%). Автори дослідження зазначають, що у цьому опитуванні були вказані прізвища тих політиків, які з найбільшою вірогідністю братимуть участь у президентських виборах.
Дослідження антирейтингу українських політичних партій може свідчити про “втомленість українських виборців старими політичними проектами і бажанням бачити нові обличчя в українській політиці. Лідером за антирейтингом став Опозиційний блок (74% опитаних заявили, що не проголосують за цю партію), Блок Петра Порошенка Солідарність (70%) і Батьківщина (69%).
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Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) в період з 14 до 25 травня 2018 року. Загальна кількість респондентів становила 2024 особи. Метод опитування – прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка – 2,2%.
|Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|«Батьківщина» (Юлія Тимошенко)
|16,2
|Блок Петра Порошенка «Солідарність»
|9,6
|«За життя» (Вадим Рабинович)
|9,1
|Радикальна партія Олега Ляшка
|8,7
|«Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко)
|8,1
|«Опозиційний блок» (Юрій Бойко)
|7,6
|Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий)
|5,3
|«Слуга народу» (Володимир Зеленський)
|5,1
|Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор»)
|3,0
|Партія Святослава Вакарчука (потенційна)
|2,2
|Ukrainian union UKROP
|1,6
|Інша партія
|8,4
|Важко відповісти
|15,1
|Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори Президента України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, які вирішили брати участь у голосуванні)
|Вадим Рабинович
|16.2
|Юрій Бойко
|11.4
|Юлія Тимошенко
|8.0
|Петро Порошенко
|6.1
|Олег Ляшко
|4.0
|Анатолій Гриценко
|3.7
|Володимир Зеленський
|3.1
|Святослав Вакарчук
|1.4
|Інший
|21.4
|Важко відповісти
|24,7
|Таблиця 3. Антирейтинг найбільших українських партій (твердження «я ніколи не буду голосувати за цю партію», %, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні)
|«Опозиційний блок» (Юрій Бойко)
|74
|Блок Петра Порошенка «Солідарність»
|70
|«Батьківщина» (Юлія Тимошенко)
|69
|Радикальна партія Олега Ляшка
|58
|Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий)
|52
|Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор»)
|52
|«За життя» (Вадим Рабинович)
|44
|«Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко)
|39