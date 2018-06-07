До парламенту проходять 8 партій на чолі з Тимошенко і Порошенко – західні соціологи

Якби парламентські вибори відбувалися у найближчу неділю, у новий склад вищого законодавчого органу України пройшли б вісім політичних партій.

Найбільшу кількість голосів отримала б партії Батьківщина на чолі з Юлією Тимошенко (16,2%), Блок Петра Порошенка Солідарність (9,6%), партія За життя Вадима Рабиновича (9,1%) і Радикальна партія Олега Ляшка (8,7%). Також шанси на потрапляння до українського парламенту мають партія Громадянська позиція Анатолія Гриценка (8,1%), Опозиційний блок Юрія Бойка (7,6%), Об’єднання Самопоміч Андрія Садового (5,3%) і партія Слуга народу Володимира Зеленського (5,1%). Про це свідчать результати чергового соціологічного дослідження, опубліковані виданням L’Europeenne de Bruxelle з посиланням на міжнародний дослідницький центр BURI-Україна (The Belgium-Ukraine Research Institute).

Окреме дослідження, проведене для вивчення електоральних настроїв у східних областях України (Харківській області та частинах Донецької і Луганської областей) показали, що найбільш популярними політиками українського сходу є Вадим Рабинович і Юрій Бойко. Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, то вони б отримали 16,2% і 11,4% відповідно. Серед інших політиків найбільшу підтримку отримала б Юлія Тимошенко (8,0%), Петро Порошенко (6,1%) і Анатолій Гриценко (3,7%). Автори дослідження зазначають, що у цьому опитуванні були вказані прізвища тих політиків, які з найбільшою вірогідністю братимуть участь у президентських виборах.

Дослідження антирейтингу українських політичних партій може свідчити про “втомленість українських виборців старими політичними проектами і бажанням бачити нові обличчя в українській політиці. Лідером за антирейтингом став Опозиційний блок (74% опитаних заявили, що не проголосують за цю партію), Блок Петра Порошенка Солідарність (70%) і Батьківщина (69%).

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Опитування проводилося на території України міжнародним дослідницьким центром BURI-Україна (Бельгія) в період з 14 до 25 травня 2018 року. Загальна кількість респондентів становила 2024 особи. Метод опитування – прямі інтерв’ю. Ймовірна похибка – 2,2%.

Таблиця 1. Як би ви проголосували, якби вибори у Верховну Раду України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді від тих, хто вирішив брати участь у голосуванні) «Батьківщина» (Юлія Тимошенко) 16,2 Блок Петра Порошенка «Солідарність» 9,6 «За життя» (Вадим Рабинович) 9,1 Радикальна партія Олега Ляшка 8,7 «Громадянська позиція» (Анатолій Гриценко) 8,1 «Опозиційний блок» (Юрій Бойко) 7,6 Об’єднання «Самопоміч» (Андрій Садовий) 5,3 «Слуга народу» (Володимир Зеленський) 5,1 Об’єднання правих партій («Національний корпус», «Свобода», «Правий сектор») 3,0 Партія Святослава Вакарчука (потенційна) 2,2 Ukrainian union UKROP 1,6 Інша партія 8,4 Важко відповісти 15,1

Таблиця 2. Як би ви проголосували, якби вибори Президента України відбувалися цієї неділі? (%, відповіді мешканців Харківської, Донецької та Луганської областей, які вирішили брати участь у голосуванні) Вадим Рабинович 16.2 Юрій Бойко 11.4 Юлія Тимошенко 8.0 Петро Порошенко 6.1 Олег Ляшко 4.0 Анатолій Гриценко 3.7 Володимир Зеленський 3.1 Святослав Вакарчук 1.4 Інший 21.4 Важко відповісти 24,7