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Доба на Донбасі: двоє військових загинули

За минулу добу російсько-окупаційні війська 25 разів порушили режим припинення вогню.

Війна на Донбасі

У результаті 25 ворожих обстрілів загинули 2 військовослужбовця, 2 зазнали поранень, повідомляє прес-центр Операції об’єднаних сил.

2 рази російсько-окупаційні війська застосовували міномети.

– Відзначається активізація російсько-окупаційних військ темної пори доби в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Водяне, Широкине… Підрозділи Об’єднаних сил ставали на заваді провокаційним діям ворога та давали йому адекватну відповідь, – йдеться у повідомленні.

Упродовж ночі 7 червня окупанти 5 разів відкривали вогонь зі 120 та 82-міліметрових мінометів поблизу населених пунктів Кримське та Новотошківське.

Читайте: Миротворці “вичавлять” російських окупантів з Донбасу – Порошенко

До слова, Служба безпеки України оприлюднила чергові записи перехоплених розмов між терористами на Донбасі за 2015 рік.

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