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Хто замінить Данилюка – Кабмін призначив в.о. міністра фінансів

Кабінет міністрів України призначив Оксану Маркарову виконуючою обов’язки міністра фінансів.

Оксана Маркарова

Виконання обов’язків міністра фінансів України покладено на першого заступника глави Мінфіну Оксану Маркарову.

Таке рішення Кабмін ухвалив одноголосно на позачерговому засіданні.

До виконання обов’язків міністра фінансів Оксана Маркарова приступить завтра, 8 червня.

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Нагадаємо, 6 червня прем’єр-міністр Володимир Гройсман направив до Верховної Ради подання про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України. 

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