Кольченко припинив голодування і попросив вибачення у Сенцова (ЛИСТ)

Незаконно засуджений у РФ кримчанин Олександр Кольченко припинив голодування у зв’язку з погіршенням стану здоров’я.

Про це повідомив у Facebook його адвокат Андрій Лепьохін.

– З його слів, він дуже ослаб, вже став непритомніти. У нього впав рівень цукру в крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг. Сьогодні його за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, в тюремну лікарню, – розповів він.

Адвокат також виклав лист Кольченка, в якому той просить вибачення у Олега Сенцова:

– Дуже хочеться сподіватися, що я помиляюся в оцінці ситуації навколо Олега Сенцова. І сподіваюся, він на мене не буде сердитися через те, що я так швидко здався.

Нагадаємо, Олександр Кольченко, який відбуває термін у виправній колонії в російському Копєйську (Челябінська область), оголосив про голодування 31 травня.

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У серпні 2015 року суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера Олега Сенцова до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму за нібито підготовку терактів у Криму. Другий підсудний – Олександр Кольченко – отримав покарання у вигляді 10 років ув’язнення у виправній колонії суворого режиму.

Фото: Nikolay Shchur