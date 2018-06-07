Сьогодні сесія Київради завершилася штовханиною. Причина – депутати провалили голосування за створення Музею історії Києва на Поштовій площі.

Про це повідомляє 44.ua.

Приводом для бійки стала також незаконна забудова на вулиці Львівській.

– На сесію прийшли як противники, так і захисники забудови. Жодні питання порядку денного прийняті не були. Через відсутність результату ситуація загострилася і перейшла у штовханину, – йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що представники Нацдружин заблокували вихід з Київради і зайняли місця депутатів у залі. Фракція Солідарність покинула приміщення через чорний хід, у залі залишилися представники Свободи і Самопомочі.

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– Застосування фізичної сили щодо працівників секретаріату Київської міської ради та пошкодження майна й обладнання сесійної зали, які мали місце сьогодні, унеможливлюють проведення пленарного засідання, – повідомляє прес-служба Київради.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Київрада не змогла припинити інвестиційний договір із забудовником торгово-розважального центру і музею на Поштовій площі в Києві. За відповідне рішення проголосували лише 56 депутатів.

Проект передбачає передачу земельної ділянки та недобудованого об’єкта Музей історії Києва, проведення археологічних досліджень ДП Центр археології Києва Інституту археології НАН України та подальше створення музею за проектом, який здобуде перемогу на міжнародному конкурсі.





На засіданні Київради штовханина: вихід заблокований нацдружинниками / 3 фотографии

Фото, відео: 44.ua