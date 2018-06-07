Переліт за 500 гривень. Що пропонують лоукости в Україні

У травні Мінінфраструктури анонсувало запуск роботи першої вітчизняної авіакомпанії-лоукостера. Найдешевші авіаквитки будуть по Україні. Так, переліт до Одеси коштуватиме від 499 гривень. Факти ICTV порівняли, куди і за скільки можуть полетіти українці.

За підрахунками ресурсу lowcostavia, зараз в Україні здійснюється 47 внутрішніх та зовнішніх рейсів. Серед перевізників є кілька лоукостерів. Найбільший та найвідоміший – Wizzair.

Однак на ринок цьогоріч чекають зміни. Восени в Україну має зайти світовий лідер – ірландський Ryanair. Ще раніше, в червні, перші рейси планує запустити і перший український лоукостер SkyUp. Поки що авіакомпанія працює в режимі чартерних рейсів.

Перевізники

Ми порівняли напрямки двох лідерів перевезень: Wizzair та Ryanair. Зважаючи на те, що ірландська компанія почне працювати на вітчизняному ринку восени (перші рейси до Берліна з’являться у вересні, за іншими напрямками – у кінці жовтня), ціни на квитки вказані на цей період. Також підготували інформацію про український лоукосткер SkyUp.

Wizzair

Скористатись послугами угорської авіакомпанії в Україні можна в трьох містах за більш як трьома десятками напрямків.

Найбільше – 25 рейсів, здійснюється з київського аеропорту Жуляни. 6 рейсів доступні зі Львова та 3 напрямки – з Харкова.

Ryanair

Спочатку лоукостер заявляв про 10 напрямків з Борисполя. Однак пізніше з’явилась інформація про плани додати рейси до німецьких міст. Туди перевізник почне літати раніше, ніж за іншими напрямками – з 5 вересня (решта рейсів стане доступними з 31 жовтня).

Ще 5 напрямків Ryanair здійснюватиме зі Львова.

SkyUp

Як і ірландський аналог, український лоукостер тільки планує приймати клієнтів на регулярних рейсах. Поки що працює в чартерному режимі за трьома туристичними напрямками.

Літаки курсують до Шарм-ель-Шейху та Хургади в Єгипті, а також до турецької Анталії. Всього з Києва здійснюватимуть перельоти до 11 міст Європи та країн-сусідок.

З ким літати вигідніше

Ціни на три популярні серед українців напрямки у лоукостерів відрізняються. Тож у жовтні-листопаді полетіти до Європи можна буде за такими цінами:

Київ – Берлін: 1329 грн (Wizzair) або 1775 грн (Ryanair)

1329 грн (Wizzair) або 1775 грн (Ryanair) Київ – Варшава: 1159 грн (Wizzair) або 519грн (Ryanair)

1159 грн (Wizzair) або 519грн (Ryanair) Київ – Лондон: 1999 грн (Wizzair) або 1339 грн (Ryanair)

Хто ще

Всесвітньо відомі лоукостери – не єдині на українському ринку дешевих перельотів. Ще з пів десятка компаній пропонують українцям невисокі ціни на перельоти в різні країни. Приблизно стільки ж компаній не є лоукостерами, однак при ранньому бронюванні у них клієнти можуть розраховувати на значні знижки.

Внутрішні перельоти

Українські міста повітрям іноземні лоукостери не поєднують. Рейси в 9 міст здійснює компанія МАУ. Коштують квитки від 784 гривень за переліт зі столиці до Івано-Франківська до 2157 гривень за політ до Дніпра.

Дістатись південної перлини Одеси можна за 1398 гривень. Проте незабаром дістатись міста за 499 гривень пасажирам обіцяє лоукостер SkyUp. Перший рейс має відбутись вже у липні. Також лоукостер планує літати до Харкова.

Особливості перельоту

При виборі способу перельоту варто пам’ятати, чому ціна на авіарейси лоукостерів така демократична.

Щоб зекономити і придбати недорогий квиток доведеться обійтись без безкоштовного харчування на борту. В той же час варто відмітити, що лоукост польоти, як правило, не тривалі за часом. Наступна особливість, що стосується сервісу – відсутність фіксованих місць посадки. Тобто сидіти пасажир буде там, де знайдеться вільне місце.

Ще одна умова – це обмеження на провіз багажу. Придбати квиток на літак скоріш за все доведеться онлайн на сайті компанії, а не у касі аеропорту. Сам квиток повернути у разі необхідності не можна. Так само як і змінити дату польоту.

Яна Семенюк