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Погода на вихідні в Україні: з дощами прийде спека (КАРТА)

У вихідні, 9-10 червня, в Україну прийде потепління, у деяких регіонах пройдуть дощі з грозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, в суботу, 9 червня, дощі з грозами очікуються на заході, півночі та частково на півдні країни.

Водночас жителі всіх регіонів відчують потепління.

Зокрема, у південних областях та на Закарпатті – до +29.

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На решті території на 1-3 градуси менше.

Мінімальна температура – не вище +25 – у Харківській та Сумській областях.

У Києві дощ, вночі 14-16, а вдень 25-27 градусів тепла.

На неділю, 10 червня, синоптики прогнозують переважно суху та сонячну погоду.

Лише у деяких областях у центрі та на півночі може трохи капнути.

Температура майже не зміниться.

Максимальні +28 – на півдні, на решті території – в середньому +26.

Лише у Сумській області буде не більше 23 градусів тепла.

У столиці невеликий дощ, вночі 13-15, вдень 23-25 вище нуля.

Раніше синоптики прогнозували спекотне та сухе літо в Україні, яке закінчиться не раніше другої половини вересня.

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