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Померла відомий режисер Кіра Муратова

Вчора померла український режисер Кіра Муратова.

Кіра Муратова

Вчора померла відомий український режисер і актриса Кіра Муратова, повідомляє Buro 24/7, посилаючись на її чоловіка Євгена Голубенка.

Також про її смерть повідомив продюсер Юрій Мінзянов.

– Пішла Кіра… З нею ціла епоха… Пам’ятаю, як ще студентом ВДІКу плакав на Довгих проводах… Якісь чорні дні настали, – сказав Мінзянов.

Популярність Муратовій принесли її перші фільми Короткі зустрічі і Довгі проводи. А фільм Астенічний синдром отримав Гран-прі Берлінського кінофестивалю у 1990 році.

Режисер жила і працювала в Одесі. Останніми роботами Муратової стали Мелодія для шарманки і Вічне повернення. Кастинг.

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До слова, 22 травня помер відомий київський археолог, вчений в галузі історії та археології Київської Русі та пізньосередньовічної України Гліб Івакін.

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