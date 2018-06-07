Порошенка запросять на саміт НАТО – Столтенберг

Президента України Петра Порошенка запросять на саміт НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Брюсселі.

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Президент Порошенко буде запрошений на саміт НАТО. Ми поки що не вирішили, в якому форматі проходитиме і, якого роду буде ця зустріч, але його запросять, бо ми вже вирішили, що проведемо зустріч партнерів по операції Рішуча підтримка, – заявив Столтенберг.

При цьому генсек НАТО зазначив, що ще не вирішено в якому форматі буде зустріч.

– Потрібно буде подивитися, в якому форматі ми проведемо зустріч на цьому саміті. Але, в будь-якому випадку, президент Порошенко буде запрошений, – підкреслив генсек НАТО.

Читайте: НАТО, військові об’єкти і мови: Путін назвав, що його не влаштовує в Україні

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео закликав главу МЗС Угорщини Петера Сіятро забезпечити і підтримати взаємодію України з НАТО.