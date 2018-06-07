Пожежу у Чорнобилі ліквідовано – який радіаційний фон

Рятувальники ліквідували пожежу в лісовому масиві у Чорнобильській зоні відчуження.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

Зазначається, що до гасіння пожежі залучали 25 одиниць техніки та 138 осіб. З них від ДСНС – 15 одиниць техніки та 116 пожежників.

Авіація ДСНС з початку робіт здійснила 69 скидів води (318 тонн). З них літаками АН-32П – 30 скидів (240 тонн), а вертольотом Мі-8 – 39 скидів (78 тонн).

Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми.

Так, у Києві радіаційний фон складає 12 мкР/год (безпечний рівень – до 30 мкР/год).

Читайте: Пожежу у Чорнобилі гасили кілька днів: були два осередки площею 1,5 га

Нагадаємо, версія про виникнення пожежі у Чорнобильській зоні в результаті навмисного підпалу не підтвердилася.