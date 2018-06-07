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Прогноз погоди на сьогодні, 7 червня (КАРТА)

Сьогодні в Україні опадів не очікується.

Сьогодні в Україні без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі коливатиметься у межах 5-10° тепла, вдень 18-23°. На Закарпатті та крайньому півдні України вночі варто очікувати 11-16° тепла, а вдень до 22-27°.

Читайте: Дощі та похолодання: погода на тиждень в Україні (КАРТА)

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 8-10°, вдень повітря прогріється до 20-22° тепла.

До слова, Факти ICTV отримали ексклюзивний прогноз погоди на червень 2018 року в Україні.

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