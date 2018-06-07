Принцип відкритих дверей актуальний для України – НАТО

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг підтвердив збереження принципу відкритих дверей щодо перспектив приєднання України до Альянсу.

Про це Столтенберг повідомив під час сьогоднішньої зустрічі в штаб-квартирі НАТО з міністром оборони України Степаном Полторак, передає прес-служба Міноборони.

– Принцип відкритих дверей – один з основних принципів НАТО – актуальний як для України, так і для інших країн. Вважаю історичною подією, що в новій будівлі штаб-квартири Альянсу я першим міністром з країн-партнерів приймаю главу оборонного відомства України Степана Полторака, – сказав генсек Альянсу.

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– Ми залишатимемося відданими політичній підтримці України в її боротьбі за незалежність і територіальну цілісність, і засуджуватимемо агресію РФ проти України. Ми хочемо, щоб Мінські домовленості виконувалися, і не гинули українські військові, – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео закликав главу МЗС Угорщини Петера Сіятро забезпечити і підтримати взаємодію України з НАТО.